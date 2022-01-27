Kahramanmaraş’ta kar nedeniyle çatılar çöktü

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatıları çöktü.

Türkoğlu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında biriken karlar, bazı binaların ve iş yerlerinin çatılarının çökmesine neden oldu.

Maddi hasarın oluştuğu olaylarda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.