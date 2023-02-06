Kahramanmaraş’ta ikinci büyük deprem: 7.6

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7’lik depremin ardından meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem bir çok binanın yıkılmasına neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ta bu kez 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. Saat: 13.24’te yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Elbistan ilçesi olduğu ve birçok ilden hissedildiği bildirildi. Çevre illerde bir önceki depremde hasar alan bazı binaların yıkıldığı öğrenildi.