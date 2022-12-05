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Kahramanmaraş’ta gün batımı hayran bıraktı
Kahramanmaraş’ta gün batımında ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.
Çevre 05.12.2022, 17:57
Kahramanmaraş’ta gün batımında ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.
Kahramanmaraş’ta gün boyu parçalı bulutlu hava akşama doğru yerini güneşe bıraktı. Güneşli havanın etkisini kaybettiği akşam saatlerinde ise renk cümbüşü yaşandı. Gavur Dağları’ndan aşan güneşin ışıltısı kentin batı kısmını kapladı. Kartpostallık manzaralar fotoğraf karelerine yansıdı.