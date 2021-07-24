Kahramanmaraş’ta gün batımı görsel şölen oluşturdu

Kahramanmaraş’ta gün batımı sırasında ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

Kent merkezine 65 kilometre uzaklıkta olan Uludaz Tepesi’nde gün batımının sunduğu güzelliği izlemek isteyen fotoğrafçılar manzarayı hem fotoğrafladı hem de o eşsiz güzelliğinin keyfini çıkardı.

Uludaz Tepesi’nin gün batımında eşsiz bir güzelliğe büründüğünü söyleyen fotoğrafçı Doğan Yenigül, "Gün batımını fotoğraflamak isteyenler için harika bir ortam. Uludaz Tepesi eşsiz bir güzellik sunuyor. Fotoğraf tutkunlarını buraya mutlaka bekliyoruz" dedi.