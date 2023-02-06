Kahramanmaraş’ta en az 300 bina yıkıldı

Kahramanmaraş’ta 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre en az 300 bina yıkıldı, 70’den fazla kişi hayatını kaybetti. Enkaz altına kalanların kurtarılması için başlatılan çalışmalar yoğun olarak sürerken, dev kaya parçalarının yola düştü, bir çok yolda da yarıklar oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.17 sıralarında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, birçok ilden hissedildi. Deprem nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde AFAD’ın ilk belirlemelerine göre 300’den fazla bina yıkıldı, 70’den fazla kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla da yaralı hastanelere sevk edildi. Bir çok ilden gelen ekipleri AFAD koordinesinde yıkılan binaların olduğu bölgeye sevk edilirken, çalışmalarının da aralıksız sürdüğü belirtildi.

Yolların yarılması ve devasa kaya parçalarının da yola düşmesi dikkat çekerken, köylerde de tek katlı yapıların çöktüğü öğrenildi.