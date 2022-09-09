Kahramanmaraş’ta davullu zurnalı köprülü kavşak ve bulvar açılışı

Kahramanmaraş’ta yapımına 90 gün önce başlanılan, 80 milyon liralık yatırım ile tamamlanan köprülü kavşak ve bulvar davullu zurnalı şenlikle trafiğe açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreninde 90 günde tamamlama sözü verdiği Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak, şehrin doğusu ile batısını kesintisiz birbirine bağlayacak.

Yedikuyular Kayak Merkezi’ne doğrudan ulaşım sağlayacak, 60 metre uzunluğunda çift şeritli tünel ve 500 metre uzunluğunda bağlantı yollarından oluşan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesi 80 milyon liralık yatırım ile belirlenen 90 günde tamamlandı.

Köprülü kavşak açılışına, kentin kurtuluş kahramanlarından Abdal Halil Ağa’nın torunları da katıldı. 50 davulcu kavşak açılışını şenlik havasına çevirdi. Belediye halk oyunları gösterisi ve yerel sanatçıların da katkı sunduğu açılışta coşkuyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında katılımcılara konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün şehrimizin den değerli yatırımlarından biri olan Tevfik Kadıoğu Köprülü Kavşağın açılışını yapıyoruz. Buranın yapımında emeği geçen herkese ilk başta teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yatırımları hayata geçirmemizde büyük emekleri var. Bugün 90 gün süre verdiğimiz Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu proje zaman anlamında tüm projelere örnek olmasını istedik ve bütün paydaşlarımız ile büyük bir koordinasyon çerçevesinde çalıştık. Yoğun çalışmalar sonrasında hamdolsun 90 gün süre içerisinde burayı hizmete açma şerefine nail olduk. Bu köprülü kavşak şehrimizin doğusu ile batısını birbirini bağlayan bir yol olacak. Aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezi’ne de ulaşma açısından önemli bir ulaşım ağı olacak. Hepimiz Kahramanmaraş’ın gelişmesi için cansiparane çalışmaya devam ediyor. Burada yapılan yatırımların da şahsi değil, ekip adına olduğunu da söylemek istiyorum” dedi.

Protokolün katılımı ile kurdele kesilerek bulvar ve köprülü kavşak trafiğe açıldı.

Programa ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.