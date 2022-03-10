Kahramanmaraş’ta çevreyi kirleten firmaya ceza

Kahramanmaraş’ta çevreye atık kömür küllerini bırakan bir firmaya 367 bin 740 lira cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Narlı bölgesinde yaptığı incelemelerde çevreye fabrika atığı kömür külü bırakıldığını tespit etti. Gaziantep’te faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinin Narlı bölgesinde bazı alanlara kömür atık küllerini döktüğü belirlendi. Olay sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Çevre Kanunu kapsamında işletmeye 367 bin 740 lira idari yaptırım uyguladı.