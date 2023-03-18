Kahramanmaraş’ta çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi

Kahramanmaraş’ta etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi. Depremde evlerini kaybedip çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır için "sarı" alarm, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa için "turuncu" alarm verip ve sel konusunda dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu. Meteorolojinin uyarısı sonrası akşam saatlerinde etkisini arttıran gök gürültülü sağanak yağış sonrası, yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Depremde evlerini kaybederek çadır ve konteynerlere yerleştirilen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İlde kuvvetli yağışla birlikte yer yer kar yağacağı için sel, su baskını, yıldırım, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karsı dikkatli olunması istendi.