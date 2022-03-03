Kahramanmaraş’ta bir günde 4 mevsim

Kahramanmaraş’ta aynı gün içinde aralıklarla etkili olan sağanak, karla karışık yağmur, kar yağışı ve tipi ile güneşli hava vatandaşları şaşırttı.

Göksun ilçesinde kışın sert geçtiği bölgede aynı gün içinde sağanak, karla karışık yağmur, kar yağışı ve tipi ile güneşli hava yaşandı.

Bir günde 4 mevsimin görüldüğünü söyleyen vatandaşlar, "Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğle saatlerinde güneşli havaya dönüştü. Bir süre sonra karla karışık yağmur şeklinde süren yağış daha sonra kara dönüştü" dedi.