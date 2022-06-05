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Kahramanmaraş’ta Berke Barajı’nda kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ta Berke Barajı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Çevre 05.06.2022, 12:40
Kahramanmaraş’ta Berke Barajı’nda kartpostallık görüntüler

Kahramanmaraş’ta Berke Barajı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Andırın ilçesinde bulunan Berke Barajı’nda etkisini gösteren sis muhteşem manzaralar oluşturdu. Berke Barajı’nın etrafını çeviren dağlar, ormanlar ve engebeli yüzeyiyle insanların dinlenme yeri olduğu söyleyen doğa fotoğrafçıları, "Barajla sis birleşince ortaya muhteşem manzaralar çıktı. Bizler de bu eşsiz güzellikleri fotoğrafladık" dedi.

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