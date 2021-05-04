Kahramanmaraş’ta ’ayı’ heyecanı

Kahramanmaraş’ta doğa yürüyüşüne çıkan dağcı, iki ayının ayak izlerine rastladı.

Göksun ilçesi Değirmendere dağlarında bugüne kadar tespit edilmiş en büyük ayı izine tanık olduğunu söyleyen dağcı Halil İbrahim Algan, "Yürüyüş için çıktığımız Değirmendere de biri büyük diğer küçük ayının ayak izlerine rastladık. Bugüne kadar tespitlerin arasında en büyük ayak izi diyebiliriz. Ayak izini görünce bizler de heyecanlandık ve bu ayak izlerinin fotoğraflarını çektik" dedi.