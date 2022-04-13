Kahramanmaraş’ın saklı cenneti: Karagöl

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Karagöl görenleri hayran bırakıyor.

Göksun’da karların erimeye başlaması ile çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşü doğaseverleri Karagöl’e çekiyor.

Eğitimci, dağcı, rehber Halil İbrahim Algan yaptığı açıklamada, Karagöl’ün bölgede eşi benzeri olmayan güzelliklere sahip olduğunu belirterek, "Gölün bulunduğu yerin rakımı 2023. Dört tarafı dağlarla çevrili olan yerde bulutlara dokunacak gibi oluyorsunuz. Göl, 3000 metrekare alana sahip. Göl çevresinde Roma dönemine ait kalıntıları görmek mümkün. Göl çevresinde 100’e yakın endemik bitki türünün yanı sıra konar göçer hayvanların uğrak yeri halini almıştır. Gölde turna, angut, leylek, ayı ve kurtları görmek mümkün" dedi.

Gölün kar sularının dolmasıyla birlikte 45-50 metre derinliğe ulaştığını kaydeden Algan, "Gölün ön tarafında 2 tane su düdeni var. Küçük çaplı su oyunları yapmak mümkün. Gölü besleyen kaynaklarda rafting yapmanın ayrı bir heyecanı var. Buradan batan su kilometrelerce uzaktan çıkmaktadır. Yılda ortalama 7 bine yakın dağcı, fotoğrafçı, doğa severler kamp kurarak bu güzellikleri ölümsüzleştiriyorlar. Buraya yolu düşen herkese gönüllü rehber hizmeti veriyorum" diye konuştu.