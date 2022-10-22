Son Dakika
Ukrayna’dan “kirli bomba” iddialarına yanıt: “Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar”
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 7,47 km derinlikte yaşanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken ölen ya da yaralanan olmadı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 7,47 km derinlikte yaşanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken ölen ya da yaralanan olmadı.
Çevre 22.10.2022, 15:44
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 7,47 km derinlikte yaşanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken ölen ya da yaralanan olmadı.