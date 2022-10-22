Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 15.10’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, 7,47 km derinlikte yaşanan depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken ölen ya da yaralanan olmadı.