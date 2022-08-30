Kahramanmaraş’ın asırlık evleri zamana meydan okuyor

Kahramanmaraş’ta yapılan ahşap, tahta ve taşlardan yapılan asırlık tarihi evler zamana meydan okuyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan ve dönemin ustaları tarafından yapılan, günümüze kadar ayakta kalmayı başaran ahşap ve taş tarihi yapıların bazıları restore edildi. Restore edilerek gösterişli hale getirilen evler hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Türk-Sivil mimarisinin ustaca yansıtıldığı tarihi konaklar, harika görünüşlerinin yanı sıra çok katlı olmaları bakımında da konakları ziyaret eden turistlerin ilgisini çektiği yapılar olmayı başarıyor.

Dedeoğlu Konakları, Kocabaşlar Konağı, Mahmut Arif-i Paşa Konağı, Deli Gönül Konağı ve daha birçok konak süslü çeşmeleri, ustaca tasarlanmış mimari özellikleri ve yöreye has karakteristik özellikleri ile özellikle yaz aylarında yurtdışından gelen turistlerin ilgi odağı oluyor.

Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan konaklar, tarihe meydan okuyan heybetleri ve ilgi çekici mimarisi ile yıllardır ayakta kalmayı başarıyor.