Kahramanmaraş’a yılın ilk karı yağdı

Kahramanmaraş’a 2023 yılının ilk kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular mevkisi ve bölgedeki kayak merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Bölgedeki kar yağışı nedeniyle güzergahtaki yollar büyükşehir belediyesi ekiplerince açıldı.

Kar yağışı Göksun ilçesi ve kırsalında da etkili oldu.