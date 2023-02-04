Kahramanmaraş beyaz örtüye büründü

Kahramanmaraş’ta etkili olan kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaz örtüye büründü.

Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar yükselen kar, şehrin büyük bölümünü beyaza bürüdü.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının ara ara sürdüğü şehir merkezinde kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi. Kar keyfini ise yine çocuklar çıkardı. Kar topu oynayan çocuklar kardan adam yaptı. Bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarını, bazıları da ağaçları temizledi. Dron ile görüntülenen beyaz örtü kartpostallık manzaralara sahne oldu.