Kahramankazan’da köylere doğalgaz seferberliği tam gaz devam ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlattığı doğalgaz seferberliğinde son durak Bitik köyü oldu. Bitik köyüne doğalgaz hattı döşeme çalışmaları törenle başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un girişimleriyle ilçedeki tüm köylerin doğalgazla buluşturulması için başlatılan doğalgaz seferberliği sürüyor. Seferberlik kapsamında daha önce Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köyleri yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından doğalgaz kullanmaya başlamıştı. Başkan Oğuz sonrasında ise Soğulcak, Dağyaka, Kışla, Bitik, Çimşit, Emirgazi, Yazıbeyli, Günbaşı ve İçören köylerine de doğalgaz hattı döşeme çalışmalarının başlaması için ilgili teklifi belediye meclisine getirmişti. Bu köylere de doğalgaz gelmesi için Başkentgaz’ın, belediyeye ödemesi gereken kazı tahrip bedelinden vazgeçilmesine ilişkin karar oy birliğiyle alınmıştı. Kahramankazan Belediyesi, köylere doğalgaz gelmesi için yaklaşık 27 milyon TL’lik alacağından vazgeçti.

“Bitik’te ilk adım atıldı”

Bu kararın ardından geçtiğimiz günlerde Kışla ve Dağyaka köyüne doğalgaz hattı döşeme çalışmaları başlamıştı. Doğalgaz seferberliğinin son durağı ise Bitik Köyü oldu. Bitik’in de doğalgaza kavuşması için çalışmalar törenle başladı. Törene Başkan Oğuz, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, Başkentgaz yetkilileri ile köy halkı katıldı. Bu kapsamda ilk boru, hat başlangıcında toprağa yatırıldı. Oğuz ve davetliler, hattın ilk füzyon kaynağını yaparak çalışmaları başlattı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek, doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi.

“Tüm köylerimizi doğalgazla buluşturacağız”

Başkan Oğuz, Yassıören, İmrendi ve Orhaniye köylerinde çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından vatandaşların doğalgaza kavuştuğunu belirterek, “Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız olan 27 milyon TL’lik kazı tahrip bedelinden vazgeçtik. Neden vazgeçiyoruz, köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye. Köylerimize doğalgaz gelsin diye. Bu uygulamayı Ankara’da yapan ilk belediyeyiz. Şimdi de Bitik köyümüz inşallah çalışmaların ardından doğalgaza kavuşacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kahramankazan’da 41 köy (dış mahalle) bulunduğunu söyleyen Oğuz, doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “İnşallah Aralık ayı sonuna kadar 20 köyümüz doğalgazı yakmaya başlayacak. Önümüzdeki süreçte ise tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi.

“Doğalgazın rahatlığını yaşayacağız”

Bitik köyü sakinleri de, evlerinde doğalgaz kullanmaya başlayacakları günü iple çektiklerini ifade ederek, “Bu bizim için çok önemli bir olay. Köyümüze doğalgaz gelmesini sağlayan Başkanımız Serhat Oğuz ve tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun. Köyümüzde inşallah doğalgazın rahatlığını yaşayacağız” diye konuştu.