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Kahramankazan’da çiftçilere 1 milyon 300 bin sebze fidesi dağıtılacak

Ankara Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere yönelik 2019’da başlattığı çiftçilere sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Çiftçilerden gelen talepleri toplayan belediye, mayıs ayında yaklaşık 500 çiftçiye yüzde 50 hibe destek oranıyla yaklaşık 1 milyon 300 bin sebze fidesi dağıtacak.

Çevre 16.01.2022, 10:16
Kahramankazan’da çiftçilere 1 milyon 300 bin sebze fidesi dağıtılacak

Ankara Kahramankazan Belediyesi, çiftçilere yönelik 2019’da başlattığı çiftçilere sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Çiftçilerden gelen talepleri toplayan belediye, mayıs ayında yaklaşık 500 çiftçiye yüzde 50 hibe destek oranıyla yaklaşık 1 milyon 300 bin sebze fidesi dağıtacak.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçti. Belediye bu kapsamda, 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak çiftçilerle buluşturmuştu. Kahramankazan Belediyesi yaptığı bu destekleme ile 2019’da Ankara’da çiftçilere fide desteğinde bulunan tek belediye olmuştu. Belediye 2020’de 1 milyon, 2021’de ise 1 milyon 200 bin sebze fidesini bu kez yüzde 50 hibeyle çiftçi ve üreticilerle buluşturmuştu.

500 çiftçi yararlanacak

Kahramankazan Belediyesi, tarım potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçilere yönelik verdiği sebze fidesi desteğini bu yıl da sürdürecek. Bu doğrultuda harekete geçen belediye, çiftçilerden gelen talepleri topladı. Kahramankazan Belediyesi’ne fide desteğinden yararlanmak isteyen yaklaşık 500 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 300 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destek oranıyla verilecek. Fideler, ekim dikim döneminin başladığı mayıs ayında çiftçilere dağıtılacak. Kahramankazan Belediyesi böylece, 4 yıllık süreçte 4 milyon 500 bin sebze fidesini çiftçi ve üreticilerle buluşturmuş olacak.

“Yeter ki üretin, her zaman yanınızdayız”

Geçen yıllarda gerçekleştirdikleri çiftçilere sebze fidesi desteğini bu yıl da yüzde 50 hibe ile vererek çiftçilere desteklerini sürdüreceklerini belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Yine bu yıl da çiftçilere 1 milyon 300 bin sebze fidesi desteğinde bulunuyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 hibe oranıyla veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu destekleme devam edecek. İnşallah gelecek senelerde hibe oranını daha da artıracağız” diye konuştu. Kahramankazan’ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Oğuz, “Çiftçi ve üreticilerimizin her zaman yanlarında olacağız. Kendilerine elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerimiz yeter ki üretmeye devam etsin” ifadelerini kullandı.

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