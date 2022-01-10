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Kahramankazan “Sıfır Atık Kenti” olma yolunda

Sıfır Atık Projesi’nin uygulandığı ilk ilçe belediyesi olan Kahramankazan Belediyesi, bu alanda Türkiye’ye örnek olacak çalışmalarını sürdürüyor. 58 bin nüfuslu ilçede toplanan atıklar dönüştürülerek, gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir ilçe bırakılması hedefleniyor.

Çevre 10.01.2022, 09:31
Kahramankazan “Sıfır Atık Kenti” olma yolunda

Sıfır Atık Projesi’nin uygulandığı ilk ilçe belediyesi olan Kahramankazan Belediyesi, bu alanda Türkiye’ye örnek olacak çalışmalarını sürdürüyor. 58 bin nüfuslu ilçede toplanan atıklar dönüştürülerek, gelecek nesillere daha temiz ve doğal kaynakları zengin bir ilçe bırakılması hedefleniyor.

Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni Türkiye’de hayata geçiren ilk ilçe belediyesi olmuştu. Bu kapsamda belediye binası ve belediye ek hizmet binaları ile spor ve sosyal tesislerine özel kumbaralar yerleştirildi. Proje kapsamında belediye binası ve ek hizmet binalarındaki yemekhanelere de ayrıştırıcı üniteler konuldu. Ayrıca ilçenin farklı noktalarına çok sayıda sıfır atık kumbaraları yerleştirildi. Buna göre, tüm atıklar kağıt, plastik, cam, metal, organik ve geri dönüşmeyen atık bölmelerinden oluşan kumbaralarda toplanıyor. Kumbaralarda toplanan atıklar sınıflandırılarak geri dönüşüme tabi tutuluyor.

Organik atıklar solucan gübresi oluyor

Mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde, yemek artıkları ve kullanılan organik malzemeler muhafaza altına alınıyor. Organik atıklar ise solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor. Elde edilen organik solucan gübresi park, bahçe ve seralarda kullanılıyor.

Geri dönüşüm çalışmaları

Öte yandan yürütülen geri dönüşüm projeleri kapsamında da, elektrikli ve elektronik aletler, bitkisel atık yağlar, atık motor yağları, ambalaj atıkları ve kullanılmış piller de ayrı ayrı toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Evlerinde atıklarını ayrıştıran vatandaşların talep etmesi halinde, belediye ekipleri vatandaşların evlerine giderek atıklarını ücretsiz olarak alıyor. Kullanılmış ya da modası geçmiş giysi ve ayakkabılar da giysi kumbaralarında toplanarak geri dönüşüme tabi tutuluyor. Bu kapsamda ilçedeki birçok noktaya yerleştirilen kumbaralar vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Hedefimiz tüm atıkların dönüştürülmesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Sıfır Atık Projesi’nin doğal kaynakların korunması, atığın azaltılması ve dönüştürülmesini kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlandığını ifade ederek, “Sıfır Atık yalnızca bir çevre duyarlılığı çalışması değil, aynı zamanda insanlığın geleceği adına atılmış önemli bir adım. Dünyanın en büyük sorunları arasında gösterilen çevre kirliliğine ve doğal kaynak kullanımının artışına bu proje ile engel olabiliriz. Atıklarımızı dönüştürerek kalkınmayı sağlayabiliriz. Ülkemizin ve geleceğimiz teminatı olan yavrularımıza ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen proje kapsamında hedefimiz, önümüzdeki süreçte tüm atıkların dönüştürüldüğü bir ilçe haline gelmek” diye konuştu.

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