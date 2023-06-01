Kahire’yi kum fırtınası vurdu, gökyüzü turuncuya döndü
Mısır’ın başkenti Kahire’yi kum fırtınası vurdu. Kentte gökyüzü turuncuya döndü.
Çevre 01.06.2023, 17:50
Mısır’ın başkenti Kahire’yi kum fırtınası vurdu. Kentte gökyüzü turuncuya döndü.
Mısır’ın başkenti Kahire’yi vuran kum fırtınası nedeniyle gökyüzü turuncuya döndü. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, trafikte aksamalar meydana geldi. Yetkililer, sürücülere araçlarını yavaş sürmeleri konusunda uyarırken, solunum yolu rahatsızlığı olan kişilere ise evde kalmaları çağrısında bulundu.