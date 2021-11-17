Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Özlem Zengin, sahibi olduğu kafeyi atık malzemelerle süsledi.

Anadolu Sokak’ta açtığı 2 katlı kafeyi atık malzemelerle süsleyerek hizmete sunan Özlem Zengin, vatandaşların takdirini kazandı. 1 yıl boyunca ilçenin her yerini gezerek doğaya zarar veren atık malzemeleri toplayan Zengin, topladığı malzemelerden masa ve sandalye süslemeleri yaptı. Zengin, üreticilik alanında düşündükleri proje çerçevesinde böyle bir kafeyi hizmete sunduğunu belirterek, “Burası harabe bir yerdi. İlçeyi gezerek etrafa atılan atık malzemeleri topladım. Geri dönüşümle onlardan malzeme yaptım. Her kadının kendi imkanları ile kendi ayakları üzerinde durabileceğini gösterdik” dedi.

Kafede ev yemeklerinin yapılacağını dile getiren Zengin, burada özellikle kadınların yaptığı el sanatları, el becerilerinin sergileneceğini de söyledi.

İş kadını Özlem Zengin’e destek veren Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri de, “Son zamanlarda bilindiği üzere çevre kirliliğine şahit oluyoruz. Bu nedenle dernek kadın üyemize destek vererek, yanında durduk. Yüksekova’nın doğal dengesini korumak, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla atık olan ürünleri kullandı. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.