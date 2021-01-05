Kadirli’ye hayvan mezarlığı açıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sahipli hayvanlara ait hayvan mezarlığı hizmete girdi.

Merkez Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan Köpek Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yanına belediye tarafından hayvan mezarlığı yapıldı.

Açılışta bir açıklama yapan Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, “Bölgemizin ilk sahipli hayvan mezarlığını hizmete açtık. Vatandaşlarımız sahipli hayvanlarını ölünce getirip mezarlığımıza gömebilirler. Burası geniş bir alan ve yeterince yer var. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.