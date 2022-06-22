Kadınlar Van Gölü için yürümeye devam ediyor

Van Gölü’nün kirlenmemesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yürüyüşün 8’inci etabı tamamlandı.

“Van Gölü İçin Kadınlar Yürüyor” projesi çerçevesinde Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde yürüyen kadınlar, 7’nci parkur olan Adilcevaz ilçe merkezi ile Aydınlar beldesi etabını tamamladı. Yürüyüşe katılan kadınlardan Leyla Helvacı, Adilcevaz’dan Erciş ilçesine doğru yürüyeceklerini ifade ederek, “En büyük destekçimiz erkek arkadaşlarımız. onlara çok teşekkür ederim” dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel ise, bugün Adilcevaz’dan Aydınlar beldesine yürüdüklerini söyleyerek, “Yürüyüşümüz çok keyifli geçiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.