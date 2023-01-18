Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı projeyle; Ankara, İstanbul ve İzmir’de bitkisel üretim yapan kadın çiftçilere 4 milyon yerli sebze fidesi hibe edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, kent tarımı uygulamaları çerçevesinde, büyükşehirlerdeki kadın çiftçileri yerli ve milli tohumlarla buluşturuyor. ‘Yerli ve Milli Tohumların Kentli Kadın Çiftçilerle Buluşturulması Projesi’yle Ankara’da 26 ilçede, İstanbul’da 15 ilçede, İzmir’de ise 30 ilçede sebze fidesi yüzde 100’e varan hibe oranları ile kadın çiftçilere verildi. Böylece 3 büyükşehirde toplam 4 milyon sebze fidesi temin edilerek toprakla buluşturuldu.

Yine Bakanlıkça ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi’ çerçevesinde, 81 ilin tarım ve orman müdürlüklerinden gelen proje tekliflerinin değerlendirilmesinde, genç ve kadın çiftçilerin yer aldığı projelere öncelik verildi. Bu doğrultuda proje ile; İstanbul, Manisa, Hatay, Tokat, Aksaray, Isparta, İzmir ve Samsun’da kadın çiftçi kooperatiflerine meyve ve sebze kurutma tesislerinin kurulumu yapıldı. Böylece taze tüketime yönelik meyve ve sebzelerin israfı önlenerek, katma değerli ürün elde edilmesi sağlandı.

2018-2021 döneminde toplam 35 milyon lira destek sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel üretimde kadın çiftçilere verdiği diğer destekler ise şöyle:

Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile üretim yapan 14 bin 276 kadın çiftçiye 2018-2021 döneminde toplam 35 milyon lira destek sağlandı. 847 bin dekar alanda iyi tarım uygulamaları ile üretim yapan 10 bin 694 kadın çiftçiye 43 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. Öte yandan, kadın ve genç üreticilere tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri yetiştirmek amacı ile hazine arazisi parsellerinden kiralamak için başvurduklarında ilave 5 puan veriliyor. ÇKS’ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı 5 dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere bitkisel üretim destekleri çerçevesinde, küçük aile işletmesi desteği sağlanıyor. Destekleme birim fiyatı yüzde 100 artış ile dekar başına 200 lira olarak uygulanıyor. Uygulamanın başladığı 2016 yılından bugüne kadar 99 binden fazla küçük aile işletmesine 33 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.