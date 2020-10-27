Kadim payitaht şehirde gün batımı mest etti
MERİÇ NEHRİ ÜZERİNDE BULUNAN TAŞ GERDANLIK KÖPRÜ İLE GÜN BATIMI DOYUMSUZ BİR SEYİR ZEVKİ ALIRKEN, ŞİMDİLERDE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ OLARAK KULLANILAN ESKİ TREN GARI İSE İZLEYENLERİ TARİHİ BİR NOSTALJİK YOLCULUĞA ÇIKARIYOR.
Osmanlı’nın kadim başkenti Edirne’de, sonbahar mevsiminde yaşanan gün batımı mest etti. Tarihi şehrin taş köprülerinde ve simge noktalarında gökyüzünün kızıla çalması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Floransa’dan sonra metrekare başına en fazla tarihi eserin düştüğü, bir açık hava müzesi olan kadim başkentte, güneş batımı izleyenleri mest etti.
Meriç Nehri üzerinde bulunan taş gerdanlık köprü ile gün batımı doyumsuz bir seyir zevki sunarken, şimdilerde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan eski tren garı ise izleyenleri tarihi bir nostaljik yolculuğa çıkarıyor.
Payitaht şehir Edirne’de, dönemim Osmanlı sultanlarının da Meriç Köprüsü’ne gelerek, seyir terası bölümünden, bu eşsiz gün batımını izlediği de tarihi kaynaklarda sıkça bahsediliyor.
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