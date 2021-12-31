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Kadıköy’de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı

Kadıköy’de ‘Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’ üyesi dalgıçlar, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili’nde dalış yaptı. Noel Baba kılığına girerek suya giren bir dalgıcın su altında “ Sokak hayvanları sahipsiz değil” diye pankart açması dikkat çekti. Renkli etkinlik su altı kamerasıyla böyle görüntülendi.

Çevre 31.12.2021, 09:19
Kadıköy’de Noel baba sokak hayvanları için denize daldı

Kadıköy’de ‘Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’ üyesi dalgıçlar, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili’nde dalış yaptı. Noel Baba kılığına girerek suya giren bir dalgıcın su altında “ Sokak hayvanları sahipsiz değil” diye pankart açması dikkat çekti. Renkli etkinlik su altı kamerasıyla böyle görüntülendi.

Kadıköy’de ‘Derinlere Saygı Topluluğu’ üyesi dalgıçlar son günlerde sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek için Caddebostan Sahili’nde dalış topluluğunun danışmanı Metin Karadağ liderliği ve organizasyonunda dalış gerçekleştirdi. Yılbaşı öncesi Noel Baba kılığına girerek suya giren dalgıçlardan Saruhan Singen ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Caddebostan’daki Türk Balıkadamlar Kulübü’nün desteğiyle gerçekleştirilen dalışta, 25 dakikada yaklaşık 6 metre dalış yapan ekipler soğuk havaya aldırış etmedi. Öte yandan deniz altında yapılan dalış anları ise dalgıçların su altı kamerasına yansıdı.

“Amacımız hayvanların barınaklara kavuşması için daldık”

Noelbaba kılığında denize dalan dalgıçlardan Saruhan Singen, “Derinlere saygı dalışı elemanı ve bir Atatürk’ün neferi olarak bu sene daldık. Fakat torbada çok kötü şeyler var. Onu şimdi çıkarmıyoruz. Hastalıkları hepsini kovuyoruz. Bu sene 2022 senesi için hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. En büyük amacımız da hayvanların güzelliklere kavuşması, barınaklara kavuşması için daldık“ dedi.

“Onlara sahip çıkalım”

Derinlere Saygı Topluluğu üyesi, Metin Karadağ ise “Yaklaşık 8 senedir hep toplum için toplumu uyandıracak etkinlikler yapmak için varız. Yeni yıl dalışımızı yaptık ve gündemde olan tek şey sokak canlarımızın yaşam hakkı için dalış yaptık. Denizin içi ve dışı dünya, bizim diğer canlılar ile paylaştığımız yer. Biz onların sahibi değiliz. Biz onlar gibi misafiriz. Onlarda bizim misafirlerimiz, onlara sahip çıkalım. “ diye konuştu.

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