Kadıköy’de cadde ortasındaki arılar oğul verdi

Kadıköy’de cadde ortasındaki bir ağaç üzerinde bulunan kovandaki arılar oğul verdi. Ağaçta bir tabaka halinde duran arıları bakımıyla ilgilenen esnaf kovana taşıdı. Çevredeki vatandaşlar ise yaşananları ilgiyle izledi.

Kadıköy’de cadde ortasında Fatih Bostan isimli vatandaşın ağaçta bakımıyla ilgilendiği arılar oğul verdi. Ağaç dalı üzerinde tabaka halinde duran arıları gören Bostan, kendi yöntemiyle hazırladığı düzenek aracılığıyla onlarca arıyı kovanlarına taşıdı. Arıların taşınması esnasında yaşananlar ilginç anlara da sahne oldu. Yoldan geçen vatandaşlardan kimi ilgiyle izlerken, kimiyse cep telefonuyla kayda aldı.

“Kadıköy’ün boğasından sonra arıları da meşhur oldu”

Arıların bakımıyla ilgilenen Fatih Bostan, “Dün itibarıyla arı çıkacağına dair bir beklentim vardı. Bugün de arılarımız oğul verdi. Yalnız o kadar yüksek bir noktada kümelenmişlerdi ki ulaşmakta biraz güçlük çektik. Kendi imkanlarımızla hazırladığımız aparatla üç tur yaparak arıları kovanlarına taşıdık. Tabii o sırada arılar bizi biraz soktu. Yine de değer. Sonuçta buradan bal çıkacak ve bütün mahalleli yiyeceğiz. Kadıköy’ün boğasından sonra arıları da meşhur oldu” dedi.