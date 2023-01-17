Kadıköy Belediyesi kaldırımdaki scooterları topladı

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçedeki elektrikli scooter yoğunluğuyla ilgili geçtiğimiz gün açıklamada bulunmuştu. Belediye ekipleri bugün harekete geçerek yayaların haklarını korumak amacıyla kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplayarak cezai işlem uyguladı.

Kadıköy Belediyesi ekipleri geçtiğimiz gün Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı tarafından yapılan açıklamanın ardından harekete geçti. Başkan Şerdil Dara Odabaşı ve ekipler Kadıköy sokaklarına inerek incelemelerde bulundu. Daha sonra ekipler yol ve kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplayarak cezai işlem uyguladı. Yapılan işlemlerin sebebi ise yayaların haklarını korumak ve kanundaki maddeleri uygulamak olduğu belirtildi. Şimdiye kadar 80 adet scooter belediye ekipleri tarafından kaldırılırken 60 adet scooter ise firma yetkilileri tarafından oldukları yerden kaldırıldı. Belediye ekipleri tarafından scooter firmalarına belirli bir süre tanınarak scooterları almaları konusunda uyarıda bulunulmuştu. Tanınan süre içerisinde herhangi bir faaliyet göstermeyen scooterlar kilitleri kesilerek oldukları yerden kamyonetlere yüklenerek belediyeye ait depolara götürüldü. Belediye ekiplerinin topladığı scooterlar için toplam da 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. Uygulamanın gün boyu devam edeceği belirtildi.

Faaliyete ilişkin açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “2 gündür hem sosyal medyadan hem de sizler aracılığıyla kamuoyuna yapmış olduğumuz çağrı Kadıköy’deki kaldırımların üzerinde bulunan, başta scooter olmak üzere kurye motoru, masa sandalyelerle ilgili yayaların yayaların rahat geçebilmesi için bir çalışma başlatacağımızı söylemiştim. Bugün kaldırımların üzerinde bulunan ve yayaların geçişini engelleyen, engelli araçlarının geçişini, bebek arabalarının geçişini engelleyen scooterların toplatılacağını ilan etmiştik. Ekiplerimiz kaldırımlardaki bütün scooterları toplayacaklar. Tekrar üstünü, altını çizerek söylüyorum. Biz Kadıköy’de yeni nesil olan bu mobilite araçlarının kullanılmasını kontrol altına alınmasını istiyoruz. Kaldırım işgallerine son vermesini istiyoruz. Yayalara ait olan kaldırımda uygunsuz ve izinsiz bir şekilde gelişi güzel park edilmesine karşıyız. Bizim mücadelemiz kaldırımların sadece yayaların kullanımına açılması yönündedir” ifadelerini kullandı.

Scooterlar hakkında konuşan vatandaş Aysel Aray, “Scooter kullanan gençler var. Türkiye’de altyapı ve yollar scooterlara uygun olmadığı için gerçekten problem yaşanıyor. Gençler istedikleri gibi kullanamıyorlar. Tehlikeli olduğunu düşünüyorum” dedi.