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Kaçak yollarla toplanan salebe servet değerinde ceza

Sivas’ta kaçak yollarla salep yumrusu toplayan 8 kişiye 876 bin 744 lira para cezası uygulandı.

Çevre 18.07.2022, 15:13
Kaçak yollarla toplanan salebe servet değerinde ceza

Sivas’ta kaçak yollarla salep yumrusu toplayan 8 kişiye 876 bin 744 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivas il Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez köylerde av koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan faaliyet sırasında 8 kişinin kaçak şekilde nesli tükenmekte olan salep yumrusu topladığı tespit edildi. Şahıslar hakkında yasal işlem yapılarak kişi başı 109 bin 593 lira olmak üzere toplamda 876 bin 744 lira para cezası uygulandı. Toplanan 25 kilogram salep yumrusuna ise el konuldu.

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