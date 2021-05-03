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Kaçak keklik avlayan 3 kişiye tam kapanmayı ihlalden 2 bin 700 lira ceza

Kahramanmaraş’ta kaçak keklik avlayan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 2 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

Çevre 03.05.2021, 12:59
Kaçak keklik avlayan 3 kişiye tam kapanmayı ihlalden 2 bin 700 lira ceza

Kahramanmaraş’ta kaçak keklik avlayan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 2 bin 700 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan ilçesi Akbayır Mahallesi’nde önleyici devriye esnasında 3 kişinin yasak kurak keklik avı yaptıklarını tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışma ile 6 adet kınalı keklik, 4 adet kurak avında kullanılan ipli tuzak ve 3 adet keklik çantası ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, gerekli cezai işlemlerin yapılması için Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Yakalanan S.S. (47), İ.E. (58) ve A.E. (50) isimli şahıslara sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden dolayı toplam 2 bin 700 lira cezai işlem tatbik edildi.
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