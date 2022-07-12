Kaçak defineciler, altın uğruna tarihi tapınağı tahrip ettiler

Van’ın Saray ilçesinde yer alan Urartular tarafından yapılan taş kapı kaçak defineciler tarafından tahrip edildi.

Saray ilçesinde yer alan, çevresinde 5 metre yüksekliğindeki anıt kapı ile sarnıçların yer aldığı Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi’nde saklı kalan tarihi değerler, keşfedilmeyi bekliyor. Kaçak defineciler, altın uğruna 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısını delmeye çalıştılar. Saray ilçesinde kale, 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısı, sarnıçları ve kaya resimleri ile büyük ilgi çeken Yeşilalıç Kalesi Açık Hava Tapınağı turizme kazandırılmayı bekliyor. Kaçak defineciler, altın uğruna 5 metre yüksekliğinde üzerinde Urartuca yazının bulunduğu kaya kapısını delmeye çalıştı. Tapınaktaki taş duvarlar zamanın yanı sıra kaçak defineciler tarafından tahrip edildi.