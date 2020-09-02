Kaçak avcılara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçak avcılık denetimlerinde, Isparta ve Antalya il şube müdürlükleri sınırları içerisinde 9 kişiye toplamda 41 bin 412 TL cezai işlem uygulandı.

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanlarından Burdur, Isparta ve Antalya için av sezonu başladı. Burdur, Antalya ve Isparta şube müdürlüğü av koruma ekiplerince, devlet avlaklarında kaçak avcılıkla mücadele kapsamında 24-30 Ağustos tarihleri arasında toplamda 394 avcı denetlendi. Denetimlerde Isparta ve Antalya il şube müdürlükleri sınırları içerisinde 9 kişi hakkında ‘4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa’ muhalefetten 13 bin 635 TL idari yaptırım ve 27 bin 777 TL de tazminat olmak üzere toplam 41 bin 412 TL cezai işlem uygulandı.