Kaçak avcılara 30 bin 322 lira ceza

Bursa’nın da aralarında bulunduğu 5 ilde avcılık yapanlar denetlendi. Kaçak avlandıkları tespit edilen 16 avcıya 30 bin 322 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Balıkesir, Bilecik, Bursa, Yalova ve Çanakkale’de görev yapan ekipler, ocak ayının üçüncü haftasında 342 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 5 ilde yapılan denetimlerde 16 avcıya idari işlem yapıldı. Yasa dışı avda kullanılan 10 adet av tüfeğine el konuldu. Yapılan genel denetimlerde kaçak avcılara 27 bin 472 TL idari para cezası ve ele geçirilen 1 adet ardıç kuşu ve 3 adet yaban hayvanı için 2 bin 850 TL de tazminat cezası verildi.