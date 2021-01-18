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Kaçak avcılar hem tüfeklerinden oldu hem ceza yedi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, av sezonu kapanmasına rağmen bölgede kaçak olarak kınalı keklik avlarken yakalanan 3 kişiye, idari para ve tazminat cezası kesildi.
Çevre 18.01.2021, 09:37
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, av sezonu kapanmasına rağmen bölgede kaçak olarak kınalı keklik avlarken yakalanan 3 kişiye, idari para ve tazminat cezası kesildi.
Elbistan’da keklik ve tavşan avı sezonu kapandı. Sezonun kapanmasına rağmen kaçak olarak avlanan şahıslarla ilgili olarak denetimler aralıksız şekilde sürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçenin kırsal bölgelerinde yaptıkları denetimlerde 3 şahsın, kaçak olarak avlandığını tespit etti. Şahısların kaçak avda kullandıkları 3 adet tüfek, 28 adet fişek ve diğer teçhizata, mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.Kaçak avda yakalanan 3 şahsa ise 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan idari para ve tazminat cezası kesildi. Bölgedeki denetim ve koruma faaliyetlerinin 7/24 esasına göre süreceği bildirildi.
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