Son Dakika
Kaçak avcı ekipleri görünce tüfeğini atıp kaçtı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yasadışı olarak ördek avlayan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerini görünce tüfeğini atarak motosikletle kaçtı.
Çevre 06.01.2021, 12:58
3
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yasadışı olarak ördek avlayan şahıs, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerini görünce tüfeğini atarak motosikletle kaçtı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini 7/24 esasına göre devam ettiriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi’nin Karasu bölgesinde av denetimi ve kontrolünde bulundu. Denetimler esnasında elinde tüfekle ördek avlamaya çıkan bir şahıs, ekipleri karşısında gördü. Ekiplerin kendisini yakalayacaklarını düşünen şahıs, tüfeğini atarak avlanmaya geldiği motosikletle bölgeden uzaklaştı.Şahsın olay yerinde atarak kaçtığı tüfeğe, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği görevlilerince el konuldu.
13°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|16
|31
|2. Beşiktaş
|15
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|15
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
|19
|13. Sivasspor
|16
|19
|14. Kasımpaşa
|16
|19
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü