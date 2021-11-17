banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Play-off nedir? Play-off maçları ne zaman ve nasıl oynanacak?
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!

Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleleri, sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşünün arasından süzülen suyun manzarasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Çevre 17.11.2021, 09:49
Kabaceviz Şelaleleri sonbaharda bir başka güzel

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Kabaceviz Şelaleleri, sonbaharda ağaçlarda oluşan renk cümbüşünün arasından süzülen suyun manzarasıyla seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Kabaceviz Şelaleleri Samsun’a 32 km, Çarşamba ilçesine 16 km uzaklıkta bulunuyor. Bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olan Kabaceviz Şelaleleri’nde yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen su, sonbahar mevsiminde kızıl ve sarı renge bürünen ağaçların arasından süzülüyor. Her kademesinde farklı büyüklükte şelale yer alan Kabaceviz Şelaleleri’ni görebilmek için doğaseverlerin zorlu bir yolculuğu göze alması gerekiyor. Piknik, dağcılık, trekking yapmak isteyen kişilerin ilgi odağı olan Kabaceviz Şelaleleri fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez mekanı haline geldi.

Uzun yıllar Kabaceviz Mahallesi’nde yaşayan Kamil Uzun, "Şelalemiz çok güzel. Bakımı yoktu. Burayı çakılla yaptılar, kumladılar, yaptılar. Herkes şimdi rahat gidip geliyor. Doğa güzelliği çok başka. Duyan gelsin baksın. Noksanını tamamlasın. Devlet büyüklerimizden şunu bekliyorum; burayı değerlendirsinler. Buranın değerini bilsinler. Sonbahar havasında güzel. Daha önce su yoktu ama şimdi bol. Daha temiz. Göller var burada. İnsanlar piknik yapmaya geliyor. Geçende geldi 2 kişi buraya çadır kurdu. Sabaha kadar yattılar" dedi.

Kabaceviz Şelaleleri’ne gezmeye gelen Metin Özgür ise, "Ben genelde İstanbul’da yaşıyorum. Yazları veya sonbaharlarda burası daha güzel. Aileler genellikle gezmek için geliyorlar. Biz de yazları, sonbaharları gezmek için geliyoruz. Doğa ile iç içe bir yer. Şuan fotoğraf için en güzel zamanlar. Yapraklar yerlere düştüğü için güzel manzaralar oluyor" diye konuştu.

Doğal güzelliğiyle de gözlere hitap eden şelale konuklarını bekliyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6