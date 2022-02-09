Japonya’da şiddetli kar yağışı alarmı

Japonya’da yarın ve Cuma günü etki göstermesi beklenen şiddetli kar yağışı nedeniyle en az 123 uçuş iptal edildi, 67 tren seferi de askıya alındı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), kar yağışı beklenen bölgelerde zorunlu seyahatler dışında yola çıkmama çağrısında bulundu.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki eyaletler ile Kanto-Koshin bölgesi başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerinde 10 ve 11 Şubat’ta etki göstermesi beklenen şiddetli kar yağışı kamu otoritelerini alarma geçirdi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), başkent Tokyo’nun düzlük kesimlerinde dahi 10 santimetreye kadar kar yağışı beklendiğini duyurarak zorunlu olmayan seyahatler dışında yola çıkmaktan kaçınma, zincir ve kış lastiği gibi tedbirlere uyma çağrısında bulundu. Yamanashi eyaletinde Cuma sabahına kadarki 24 saatlik sürede 20 ila 40 santimetre kar yağışı beklendiği açıklanırken, Nagano ve Shizuoka ile Kanto’daki dağlık kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasının beklendiği duyuruldu.

Ulaşım şimdiden felç oldu

All Nippon Airways tedbir olarak yarınki 96 iç hat uçuşunu iptal ettiğini açıklarken, Japan Airlines ise Haneda Havalimanı’ndan gerçekleştirilmesi planlanan 27 seferini askıya almaya karar verdi. Demir yolu işletmecisi JR East de Tokyo ile Nagano ve Yamanashi arasında çalışan sınırlı sayıdaki ekspres tren de dahil olmak üzere 67 seferin askıya alınacağını açıkladı. Yarın itibariyle iptal sefer sayılarının artabileceği konusunda uyaran otoriteler, güncel ulaşım bilgilerini takip etmeye çağırdı. Kaza riskini azaltmak üzere bazı otoyollarda da planlı trafik kesintisine gidilebileceği belirtildi.