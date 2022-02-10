Japonya’da şiddetli kar hayatı olumsuz etkiledi

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde bugün itibariyle etki göstermeye başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle en az 209 uçuş iptal edildi, 67 tren seferi askıya alındı.

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresindeki eyaletleri ile Kanto-Koshin bölgesi başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerinde bugün etki göstermeye başlayan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Demiryolu işletmecisi JR, Tokyo ve Chiba’yı Yamanashi ve Nagano’ya bağlayan sınırlı sayıda ekspres tren de dahil olmak üzere 67 seferin tedbir amacıyla askıya alındığını duyururken, havayolu şirketleri çoğu Tokyo yakınlarındaki Haneda Havalimanı’ndan gerçekleşecek en az 209 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Kanto bölgesindeki birçok otoyolda tedbir amaçlı planlı trafik kesintisi uygulanırken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Tokyo ve çevresinde kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırabileceği konusunda uyararak sürücüleri kaza riskine karşı tetikte olmaya çağırdı. Nagano, Yamanashi ve Shizuoka eyaletlerinde ise sabah itibariyle etki gösteren kar yağışında dağlık kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Yetkililer uyarmıştı

JMA’dan dün yapılan açıklamada ülkenin büyük kesimini etkisi altına alacak yeni soğuk hava dalgasının Tokyo ve çevresindeki eyaletler ile Kanto-Koshin bölgesinde 10 ve 11 Şubat’ta şiddetli kar yağışına neden olacağı bildirilmişti. Başkent Tokyo’nun düzlük kesimlerinde dahi 10 santimetre kar yağışı beklendiğini duyuran otoriteler, zorunlu olmayan seyahatler dışında yola çıkmaktan kaçınma ve zincir ve kış lastiği gibi tedbirlere uyma çağrısında bulunmuştu. Yamanashi eyaletinde Cuma sabahına kadarki 24 saatlik sürede 20 ila 40 santimetre kar yağışı beklendiği açıklanırken, Nagano ve Shizuoka ile Kanto’daki dağlık kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreyi bulmasının beklendiği ifade edilmişti.