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Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya’da, merkez üssü Japon Denizi Japon Denizi açıkları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere nükleer tesislerin işleyişinde sorun tespit edilmediği bildirildi.

Çevre 29.09.2021, 12:57
Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya’da, merkez üssü Japon Denizi Japon Denizi açıkları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere nükleer tesislerin işleyişinde sorun tespit edilmediği bildirildi.

Japonya, 6.1 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Merkez üssü Japon Denizi açıkları olan deprem, yerel saat ile 17.37’de 400 km derinlikte meydana geldi. Tokyo dışında Hokkaido, Aomori, Iwate ve Fukushima eyaletlerinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı. İlk belirlemelere göre ülkede nükleer tesislerin işleyişinde sorun tespit edilmediği bildirildi.

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