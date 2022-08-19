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Jandarmanın uçamaz halde bulduğu yavru Benekli sinekkapan kuşu koruma altına alındı

Karaman’da jandarma tarafından uçamayan halde ve araçlar tarafından ezilme tehlikesi bulunan Benekli sinekkapan kuşu (Muscicapa striata) koruma altına alındı.

Çevre 19.08.2022, 14:50
Jandarmanın uçamaz halde bulduğu yavru Benekli sinekkapan kuşu koruma altına alındı

Karaman’da jandarma tarafından uçamayan halde ve araçlar tarafından ezilme tehlikesi bulunan Benekli sinekkapan kuşu (Muscicapa striata) koruma altına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timinin devriyesi sırasında uçamayan ve araçlar tarafından ezilme tehlikesi bulunan yavru Benekli sinekkapan kuşu fark edildi. Araçlarını durduran jandarma, kuşu yakaladıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü personeline teslim edildi. Görevlilerce teslim alınan yavru kuş, tedavisi ve bakımının yapılmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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