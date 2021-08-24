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Jandarmanın bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çevre 24.08.2021, 13:12
Jandarmanın bulduğu yaralı atmaca tedavi altına alındı

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Onikişubat ilçesi Kavlaklı Mahallesi’nde Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince devriye faaliyetinde arazide sağ kanadından yaralı halde atmaca bulundu. Atmaca, tedavisinin yapılması ve iyileşmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavisine başlanan atmaca, iyileşmesinin ardından doğal ortama bırakılacak.

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