Jandarma önce aileleriyle fidan dikti, sonra çocuklarla uçurtma uçurdu

Aksaray’da jandarma ekipleri, “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında aileleriyle birlikte fidan dikip, ardından çocuklarla uçurtma uçurarak eğlendi.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı personeli “Geleceğe Nefes” projesi kapsamında aileleriyle birlikte Esentepe mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Dağlık arazide jandarma ekipleri çocuklarla birlikte fidanları toprakla buluşturdu. 3 bin 500 fidanın dikilmesinin ardında jandarma personeli ve aileleri çocuklarla birlikte uçurtma uçurarak unutulmaz bir gün geçirdi. Çocuklara ağaç sevgisi ile sorumluluk bilincinin aşılanması hedeflenen programda çocuklara uçurtma, balon ve boyama kitapları hediye edildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Geleceğe Nefes kampanyasında çocuklarımızın da katkısının olması sağlanmıştır” denildi.