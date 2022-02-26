Jandarma Genel Komutanlığından 2021 yılında Sıfır Atık Projesi’ne 868 tonluk destek

Jandarma Genel Komutanlığı, 2021 yılında, Sıfır Atık Projesi kapsamında 868 ton 441 kilo geri dönüşüm yaparak çevre ve ülke ekonomisine katkıda bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 yılında Sıfır Atık Projesi kapsamında 237 ton 992 kilo atık motor/bitkisel yağ, 342 ton 17 kilo ambalaj atığı, 10 ton 120 kilo atık pil ve 278 ton 312 kilo atık kağıt, toner/kartuş olmak üzere toplam 868 ton 441 kilo geri dönüşüm sağlandığı açıklandı.