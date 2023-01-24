Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı doğan tedavi altında

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan doğan, tedavisi için hayvanat bahçesine teslim edildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timince, önleyici kolluk devriyesi esnasında kanadından yaralı olduğu tespit edilen doğan bulundu. Yaralı doğan, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, tedavisinin devamı ve doğal yaşam alanına bırakılması için Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile beraber hayvanat bahçesine teslim edildi.

Tedavi altına alınan kuşun sağlık durumu hakkında bilgi veren hayvanat bahçesi görevlisi Baki Aydemir, "Dün akşam 16.00 sıralarında Milli Parklar yetkilileri tarafından bize teslim edildi. Teslim aldığımızda kanadında saçma yarası vardı. İlk müdahaleyi yaptık, halen tedavisi sürüyor. Tedavisinden sonra tekrar doğaya geri salacağız. Bu olaylar genelde kış aylarında oluyor. Başka bir hayvan zannedip vuranlar olabilir" diye konuştu.

Doğanın, tedavisinin ardından doğal yaşama geri bırakılacağı öğrenildi.