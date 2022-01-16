Jandarma ekipleri yaban hayvanlarını unutmadı

Tunceli’de jandarma ekipleri, kış mevsimi nedeniyle yüksek rakımlı bölgelere yaban hayvanları için yem bıraktı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yaban hayvanlarımızı da unutmuyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı personelimizce kar yağışının yoğun olduğu bölgelere yem bırakıldı” denildi.