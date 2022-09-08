Jandarma ekipleri Mersin’deki yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde dün sabah başlayan ve halen devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına, Mersin İl Jandarma Komutanlığı, teknik imkan ve olanaklarının yanı sıra komando, asayiş ve trafik ekipleri ile destek veriyor.

Bölgedeki çalışmalara destek veren jandarma ekipleri, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde tahliye ve yerleştirme görevini yürütüyor. Jandarma ekipleri yangın bölgesindeki vatandaşlara yardım ederken, boşaltılan mahallelerdeki hayvanları da tahliye etmek için büyük bir gayret gösteriyor.

Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu komutasında 7 komando timi, 13 asayiş timi, 6 trafik timi ve 1 TOMA aracı ile bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen 4 adet helikopter yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.