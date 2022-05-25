Jakaranda korulukları görsel şölen oluşturuyor

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin başlattığı projelerden birisi olan jakaranda korulukları kent ormanlarına dönüştü. Havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açmaya başlayan jakarandalar, görsel şölenleriyle kentin havasını değiştirmeye devam ediyor.

Kentin merkezinde farklı bölgelerde oluşturulan jakaranda korulukları 150 dönümü aşkın alanda dikilen binlerce jakaranda mor çiçekleriyle kente hoş kokular içerisinde güzellik ve serinlik katıyor. Jakarandalar, özellikle pandemi döneminde bölgede yaşayanlar için çekim merkezi oldu. Yaşattığı güzelliklerin yanında, farklı kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren jakaranda korulukları Mezitli Belediyesinin en büyük projelerinden birisi haline geldi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, daha temiz bir hava, daha yeşil, çevre dostu bir Mezitli için ilçenin dört bir yanına koruluk yaptıklarını belirterek, "Mezitli’nin birçok yerinde koruluk alanları oluşturduk. 60’ı jakaranda, diğerleri zeytin, kayısı, ıhlamur, turunç, aromatik bitkiler olmak üzere toplamda 71 koruluğumuz var. Birçok sivil toplum kuruluşunu Mezitli’de aynı çatı altında topladık. Kendilerine alan verdik ve bu alanlarda jakaranda cinsi ağaçlardan oluşan koruluk yapma imkanı sunduk. Toplamda 150 dönümü aşan farklı alanlara dikilen fidanlarımız hızla büyüdü. Havaların oldukça sıcak geçtiği bu mevsimde ağaçlarımız yeniden çiçek açtı. Jakaranda ağaçlarımız mor renkli, hafif kokulu çiçekleriyle görsel bir şölen sunmakta. Doğaseverlerden de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından verilecek zararlara karşı korumalarını bekliyorum" dedi.