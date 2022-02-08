JAK ve HAYDİ ekipleri yaban hayatı için seferber oldu

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ile JAK ekipleri yaban hayatı için seferber oldu. HAYDİ ekipleri karla kaplı arazide ilerleyemeyince, JAK ekipleri kar motoru ile yemleri yüksek kesimlere ulaştırdı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını unutmadı. Zor kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayatı için HAYDİ ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği 2 bin 347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba Dağına araçlarıyla çıkan HAYDİ ekipleri bir süre sonra kardan dolayı ilerleyemedi. Ekiplerin imdadına Hazarbaba Kayak Merkezinde görevli Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK ekipleri yetişti. Kar motorlarıyla gelen JAK’lar, yemleri dağın yüksek kesimlerine ulaştırdı. Yemler kar üzerine hayvanların yemesi için bırakıldı.