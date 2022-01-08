JAK timlerinin meşaleli kayak gösterisi nefes kesti

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 107. yıldönümü kapsamında Jandarma Arama Kurtarma timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde düzenlenen meşaleli kayak gösterisinde, JAK timleri ellerindeki meşalelerle zirveden inerek, kayak merkezinin pistinde demirden yazılan "Sarıkamış 107. Yıl" yazısını ateşledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Digor Kaymakamı, Doğan Kemelek, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, AK Parti Kars il Başkanı Adem Çalkın, izledikleri meşaleli gösterinin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.