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İznik’te mart ayında kar sürprizi
BURSA’NIN İZNİK İLÇESİNİN DAĞ KÖYLERİ YAĞAN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE BEYAZA BÜRÜNDÜ.
Çevre 29.03.2023, 11:17
Bursa’nın İznik ilçesinin dağ köyleri yoğun kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.
Bursa’nın pek çok noktasında gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İznik ilçesinin dağ köylerinde sabaha uyanan vatandaşlar kartpostallık manzara ile karşılaştı. Bahar mevsiminde gelen bu kar sürprizine şaşıran vatandaşlar, hemen telefona sarıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan köy yollarını açmak için çalışıyor.